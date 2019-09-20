تعليق صادم من مرتضي منصور على فستان رانيا يوسف

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مرتضى
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متابعات-علا خطاب

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مرتضى منصور

رانيا يوسف

مهرجان الجونة

علق مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على إطلالة الفنانة رانيا يوسف في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، حيث ظهرت بفستان جرئ ومكشوف الصدر.

وقال منصور في تصريحات لبرنامج " الزمالك اليوم " إن الفستان أصبح تريند، مشددا أن مصر تعاني من محاولات عديدة لتدميرها وهدم استقرارها خلال الفترة الحالية.

وكانت الفنانة رانيا يوسف، قد ظهرت بإطلالة جريئة مرتدية فستانا مكشوفا من الأمام ذا فتحة ساق تكشف عن ساقها بالكامل، ولكن تميز الفستان بالأناقة ولونه الهادئ "الأوكسديه".

يشار إلى أن الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى انطلقت أمس الخميس 19 سبتمبر، فى حضور سينمائي مصري وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري.


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