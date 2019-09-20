» فنان كويتي شهير يعتزال الغناء

صدم الفنان الكويتي فيصل الراشد،جمهوره بإعلانه اعتزال الغناء بعد مشوار حافل بين الفن والتلحين امتد لـ23 عامًا.

ولم يكشف الفنان الكويتي عن السبب لهذا القرار المفاجئ، بينما ترك رسالة غامضة موجهة للمدير التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات سالم الهندي، وعبدالله مخارش، المشرف على الفعاليات الفنية للهيئة العامة للترفيه بالمملكة.

وطالبهما بالاحتفال بمناسبة اعتزاله؛ بينما أغلق خاصية التعليقات تجنبًا لفتح باب المناقشات؛ بسبب غموض رسالته.