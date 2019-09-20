بعد الانفصال.. الداعية معز مسعود وشيري عادل في الجونة

فاجأت الفنانة شري عادل، متابعيها وجمهورها، بدخولها برفقة زوحها السابق الداعية معز مسعود، حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، في دورته الثالثة .

وكان قد شهد حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، مساء أمس الخميس، في مدينة الغردقة، الظهور الأول للمنتج والداعية معز مسعود مع الفنانة شيري عادل بعد انفصالهما.

ودخل معز مسعود برفقة زوجته السابقة شيري عادل، بعد أن كانا قد أعلنا انفصالهما منذ فترة، في أول ظهور ‏ضمن أحد الفعاليات الفنية العامة.‏