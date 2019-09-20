قتيل ومصابان في إطلاق نار بمحيط البيت الأبيض

20 سبتمبر 2019 - 09:23 ص

قتل شخص وأصيب آخرون، مساء أمس في تبادل لإطلاق النار في شوارع العاصمة واشنطن، ليس بعيدا عن البيت الأبيض.

وقال قائد شرطة العاصمة واشنطن، ستيوارت إمرمان، إن الشرطة لم تعتقل أي من المشتبه بهم في إطلاق النار، مشيرا إلى أنها لم تحدد بعد الدافع وراء إطلاق النار، وفق ما ذكرت رويترز.

وأوضح إمرمان أن إطلاق النار توقف، مؤكدا أن المحققين يقومون بإجراء مقابلات مع الشهود ويبحثون عن لقطات لكاميرات المراقبة في المكان في محاولة لمعرفة ما جرى.

وأشار إمرمان إلى أن جراح اثنين من المصابين الخمسة في إطلاق النار، خطيرة، في حين أكد أن إصابة الباقين تراوحت بين متوسطة وطفيفة، وأوضح أن جميع الضحايا من البالغين.

وقالت الشرطة إن إطلاق النار بدأ في منطقة مرتفعات كولومبيا، على بعد حوالي 3 كم من البيت الأبيض، عند حوالي الساعة العاشرة مساء، وحدث في الهواء الطلق في فناء مبنى سكنى.

وعرضت قناة تلفزيونية أميركية محلية صورا على حسابها في تويتر تظهر سيارات إسعاف تنقل ضحايا من المكان، وذكرت أن هناك ردا من الشرطة الأميركية "على نطاق واسع".

ونقلت سيارات الإسعاف عددا من المصابين من مكان الحادث الذي وقع في الشارع رقم 14 وكولومبيا إلى المستشفى في ضاحية كولومبيا هايتس، وفق ما ذكرت القناة التلفزيونية.

وانتشرت الشرطة في مكان الحادث بشكل مكثف وأغلقت الطرق المؤدية إلى مكانه، في حين لم يصدر أي تعليق من السلطات بشأن طبيعة ما حدث على وجه التحديد.