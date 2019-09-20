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"الفيشاوي" يتبادل القبلات مع زوجته في مهرجان الجونة

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أحمد الفيشاوي وزوجته
أحمد الفيشاوي وزوجته

متابعات-علا خطاب

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من جديد، أثار الفنان أحمد الفيشاوى الجدل في مهرجان الجونة، حيث قام بتقبيل زوجته ندى الكامل على الملأ وأمام الجمهور.

 وشهد الجمهور  أحمد الفيشاوي وندى الكامل في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائى في دورته الثالثة وهما يتبادلان القبلات الجمور على السجادة الحمراء.

ومن المقرر أن يمنح المهرجان خلال فعالياته العديد من الجوائز منها جائزة الإنجاز الإبداعى، والمقرر منحها للمخرجة الفلسطينية مى مصرى، خلال حفل الافتتاح، والفنان محمد هنيدى فى حفل الختام، فضلًا عن نجم عالمى لم يتم الكشف عن هويته.



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