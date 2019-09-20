علقة ساخنة لوالدة كيم كاردشيان علي يد حراس ابنتها

20 سبتمبر 2019 - 09:14 ص

تعرضت كريس جينر والدة والدة نجمة برنامج الواقع كيم كارداشيان لإصابة في رقبتها، حيث كشف مقطع فيديو متداول تعرضها للضرب من قِبل حراس الأمن في منزل ابنتها، بعد أن قاموا بطرحها أرضا.

وظهر في الفيديو كيم وهي تتلقى اتصالا من شقيقتها كلوي تخبرها أن حراس الأمن في منزلها قد اعتدوا بالضرب على والدتها وأصابوها إصابة بليغة في رقبتها.

وقالت كلوي خلال الاتصال أن السبب الذي دفع حراس الأمن لفعل ذلك أن كريس دخلت المنزل من الخلف وليس من المكان الذي يجدر بها الدخول منه، رغم إخبار كلوي لها أن تدخل من الباب الأمامي، فتعامل حراس الأمن مع الوالدة باعتبارها غريبة على المنزل.