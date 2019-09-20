  • الجمعة 20 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر12:38 م
بحث متقدم
القبض

صادم.. يغتصب نجلته بمساعده أشقائه

توفيق عكاشة

لأول مرة.. عكاشة يكشف سبب إيقاف أنس الفقي لبرنامجه

حمدي رزق

حمدي رزق: "اللي معاه السيسي ميخفش"

الدكتور حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق

النمنم: "إحنا في حرب والحياد خيانة "

ارشيف

"تويتر" يعلق صفحة " سعود القحطاني"

القوات البحرية الكويتية

تطور سريع.. البحرية الكويتية تقوم بهذا الأمر

ترامب

ماذا تفعل الـ 20 دولارا في جيب ترامب.. صورة تكشف المفاجأة

مرتضى

تعليق صادم من مرتضي منصور على فستان رانيا يوسف

عادل الجبير

الجبير محذرا : التهاون مع إيران سيؤدي لهذا الأمر

الشيخ خالد الجندي

الجندي: " أنا شيخ السلطان و أفتخر "

أول تعليق من "البدرى" بعد تولى تدريب الفراعنة

الرياضة

حسام البدري
حسام البدري

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

أول تعليق لـ"بن سلمان" بعد استهداف أرامكو

#

أول ظهور لـ«بسمة» بعد طلاقها من عمرو حمزاوي

#

أول تعليق من مرتضى على استبعاد الزمالك من أفريقيا

#

أول تعليق من التحالف العربي على استهداف سجن ذمار الحوثي

المنتخب

الزمالك

حسام البدرى

بطولة

عبر حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر، عن سعادته بتولى القيادة الفنية للفراعنة قائلاً: "أشكر الله على منحى هذا التكليف لأن خدمة منتخب مصر شرف كبير".

وقال "البدري": "منذ هذه اللحظة أعاهد الله ومصر حكومة وشعبا أنني لن أبخل بأي جهد في سبيل إسعاد هذا الشعب العظيم، الذي يستحق منا جمعيا كل الجهد والإخلاص والعرق في سبيل رفع رايته في كل المحافل".

وأكد المدير الفني، تكاتف الجميع بداية من اتحاد الكرة ووزارة الرياضة متمثلة في الوزير الدكتور أشرف صبحي، من أجل عبور هذه المرحلة، وجعل منتخب مصر مصدرا لإسعاد هذا الشعب العظيم.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

رحيل الكارثة.. بولتون العظيم

د. هشام الحمامي

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد

الإعدام الكنسى المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» كيم كارداشيان تكشف تفاصيل مرضها الخطير
» تويتر يغلق 4258 حسابا إماراتيا
» رانيا يوسف تثير ضجة جديدة علي مواقع التواصل بفستان الجونة
» حادث "سرقة" مروع في الرياض.. والشرطة تتدخل
» التحالف العربي يعلن عن بدء عملية عسكرية نوعية
» استقرار أسعار الذهب
» بــ "قميص رجالي وإطلالة جريئة"..فنانة شهيرة تشعل مواقع التواصل
» مأزق إسرائيلي.. هل يشارك غانتس رئاسة الوزراء مع نتنياهو
» فنان كويتي شهير يعتزال الغناء
» وصلة رقص لغادة عادل وإعلامية شهيرة تيثير الجدل بالجونة
» سر عزوف "الحلفاوى" عن مهرجان الجونة

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:22 م

  • فجر

    04:23

  • شروق

    05:47

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    15:22

  • مغرب

    18:00

  • عشاء

    19:30

من الى
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية
ارشيفية
أرشيفية