"الأرصاد" تحذر: شبورة ورياح مثيرة للأتربة بهذه المناطق

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الجمعة، طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 23 33

شبين الكوم 23 33

طنطا 22 32

دمنهور 22 31

الإسكندرية 21 29

بلطيم 22 29

مطروح 18 28

السلوم 20 29

سيوة 18 33

بورسعيد 24 29

دمياط 23 28

الزقازيق 21 33

الإسماعيلية 20 34

السويس 22 34

العريش 23 30

رفح 21 30

رأس سدر 24 33

نخل 18 33

نويبع 25 36

طابا 24 33

كاترين 23 35

الطور 26 33

شرم الشيخ 29 37

الغردقة 26 37

مرسى علم 28 35

الفيوم 23 34

بني سويف 23 34

المنيا 23 35

أسيوط 23 35

سوهاج 24 37

قنا 24 41

الأقصر 25 41

أسوان 26 43

أبو سمبل 26 41

الوادي الجديد 25 37

شلاتين 27 37

أبو رماد 26 36

حلايب 29 34

رأس حدربة 28 33


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