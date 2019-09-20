فيتو روسي بمجلس الأمن ضد قرار يطالب بهدنة في سوريا

وتقول دمشق وموسكو إنهما تستهدفان المتشددين بما يشمل جبهة النصرة، التي كان لها صلات بتنظيم القاعدة وتسيطر على أغلب شمال غرب سوريا.



وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا لمجلس الأمن قبل التصويت إنه يعتقد بأن "الهدف الحقيقي" لمشروع القانون الذي قدمته ألمانيا والكويت وبلجيكا هو "إنقاذ الإرهابيين الدوليين المتحصنين في إدلب من هزيمتهم النهائية".