مصرع عروسين ليلة زفافهما بسوهاج بسبب هذا الامر المثير

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المصريون ـ متابعات

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لقي عروسان مصرعهما بمركز جهينة، الجمعة، قالت التحقيقات الأولية أنهما تناولا طعاما فاسدا ليلة زفافهما أمس مما تسبب في وفاتهما، وعند زيارة أقاربهما لهما اليوم وطرقهما الباب فوجئوا بعدم وجود إستجابة منهما فكسروا باب الشقة وعثروا عليهما جثتين هامدتين، فيما أشار الكشف الطبى المبدئى عليهما إلى عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.
وكان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطاراً من العميد محمد فريد، مأمور مركز شرطة جهينة، بورود بلاغ بوفاة خالد. ك «24 سنة- تاجر مواشى»، وزوجته شريهان. ع «20 سنة- ربة منزل»، والعثور عليهما جثتين هامدتين داخل شقتهما بقرية «فزارة الغربية» بدائرة المركز في اليوم التالى لزفافهما، بحسب "المصري اليوم". 
فانتقل اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، وضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وتبين من المعاينة والفحص وسؤال أهليتهما، أنهما تزوجا أمس، وأن أقاربهم ذهبوا لزيارتهما وطرقوا الباب عليهما فلم يستجيبا، فاضطروا لكسر باب الشقة فعثروا عليهما جثتين هامدتين داخل غرفة نومهما.
وتبين سلامة مدخل ومخارج الشقة ونوافذها، وبتوقيع الكشف الطبى عليهما أكد مفتش الصحة عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأرجع سبب الوفاة إلى إصابتهما بتسمم نتيجة تناولهما لحوما وأطعمة فاسدة.
وتم نقل الجثتين إلى مستشفى جهينة المركزى، وأمرت النيابة العامة بانتداب الطبيب الشرعى لتشريحهما وبيان سبب الوفاة، وتولت التحقيق.

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