» الكاف يعلن تأجيل مباراة السوبر الأفريقي لأجل غير مسمى

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أكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» تأجيل مباراة السوبر الأفريقي بين الترجي بطل دوري الأبطال، والزمالك بطل الكونفيدرالية لأجل غير مسمى.
جاء ذلك بعد الأنباء المتداولة في بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي عن تفاصيل مباراة السوبر.
وغردت الصفحة الرسمية للكاف عبر «تويتر»، قائلة: «التقارير المنتشرة عن موعد ومكان إقامة كأس توتال للسوبر الأفريقي غير صحيحة على الإطلاق».
وأكملت: «التفاصيل والمكان والموعد الرسمي سيتم إعلانه عبر الموقع الرسمي والحسابات الرسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم فور تحديده رسميًا».

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