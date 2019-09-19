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السعودية.. انطلاق مناورات بحرية للدول "المشاطئة للبحر الأحمر"

عرب وعالم

السعودية تبدأ مناورات بحرية في مضيق هرمز
السعودية تبدأ مناورات بحرية في مضيق هرمز

المصريون ووكالات

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أعلنت الرياض، انطلاق مناورات بحرية مشتركة، الأحد، بمشاركة الدول المشاطئة للبحر الأحمر.
وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، إن "التمرين البحري المختلط (الموج الأحمر 2) سيتنطلق، الأحد، بمشاركة الدول المشاطئة للبحر الأحمر: السعودية والأردن ومصر والسودان وجيبوتي واليمن والصومال".
وأشارت إلى أن المناورات البحرية (لم تحدد مدتها) ستجرى في منطقة عمليات الأسطول الغربي السعودي في البحر الأحمر.
وتهدف المناورات الى "تعزيز الأمن البحري للدول وتأمين حماية المياه الإقليمية وتعزيز التعاون العسكري، وتبادل الخبرات".
ويأتي التدريب، في وقت تشهد المنطقة حالة توتر، إذ تتهم واشنطن وعواصم خليجية وخاصة الرياض، طهران باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية وتهديد الملاحة البحرية، وهو ما نفته إيران، وعرضت توقيع اتفاقية "عدم اعتداء" مع دول الخليج. 

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