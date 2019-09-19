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الجبير: على المجتمع الدولي اتخاذ موقف "صارم" تجاه إيران

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عادل الجبير، وزير الخارجية السعودي،
عادل الجبير، وزير الخارجية السعودي،

المصريون ووكالات

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طالب وزير الشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، الخميس، المجتمع الدولي باتخاذ "موقف صارم" تجاه إيران.
جاء ذلك في تصريحات للجبير، عبر تويتر، حمّل فيها طهران مسؤولية الهجوم على منشأتين لشركة أرامكو للنفط.
وقال الجبير، إن "استهداف بقيق وخريص، بأسلحة إيرانية، ليس اعتداءاً على المملكة فقط، بل يعتبر اعتداء على العالم من خلال استهداف إمدادات الطاقة للأسواق الدولية".
واعتبر الاعتدء "امتداداً لسياسات إيران التخريبية والعدوانية".
وشدد الجبير، أنه "على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته ويتخذ موقفاً صارماً تجاه سلوكيات إيران".
وقال إن "التهاون مع إيران سيشجعها لارتكاب المزيد من الأعمال التخريبية والعدائية، وسيكون لذلك آثار تمتد على الأمن والسلم الدوليين وليس فقط على المنطقة".
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من طهران بشأن ما ذكره الجبير.
والسبت الماضي، أعلنت الرياض السيطرة على حريقين نشبا في منشأتي "بقيق" و"خريص"التابعتين لشركة "أرامكو" شرقي المملكة، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة، تبنتها جماعة "الحوثي" اليمنية.
وتعد هاتان المنشأتان، القلب النابض لصناعة النفط في المملكة، إذ يصل إليهما معظم الخام المستخرج للمعالجة، قبل تحويله للتصدير أو التكرير.
وقالت الرياض إنها تجري تحقيقات في الهجوم، الذي أدى إلى فقدانها نحو نصف إنتاجها النفطي.
فيما اتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، السبت، إيران بالوقوف وراء الهجوم، مقابل نفي طهران لذلك أيضا. 

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