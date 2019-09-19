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عباس يدعو النرويج وأوروبا لوقف الانتهاكات الإسرائيلية

عرب وعالم

الرئيس الفلسطيني محمود عباس
الرئيس الفلسطيني محمود عباس

المصريون ووكالات

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الاتحاد الأوروبى يهاجم إسرائيل فى بيان مهم

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس، النرويح والاتحاد الأوروبي، إلى الضغط على إسرائيل، لوقف انتهاكاتها للمواثيق الدولية.
جاء ذلك خلال لقائه رئيسة وزراء النرويج ايرنا سولبرغ، بالعاصمة أوسلو، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.
وبحسب الوكالة، أطلع عباس سولبرغ على تطورات القضية الفلسطينية، وخصوصا إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عزمه فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت بالضفة الغربية.
ودعا عباس النرويج والاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ موقف حازم يجبر إسرائيل على التراجع عن مثل هذه الخطوات.
ووصل عباس، مساء الأربعاء، النرويج في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام، من المقرر أن يلتقي خلالها ولي العهد النرويجي القائم بأعمال الملك.
وفي 10 سبتمبر/ أيلول الجاري، أعلن نتنياهو عزمه ضم منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت، التي تبلغ مساحتها نحو 30 في المئة من مساحة الضفة الغربية، إلى إسرائيل إذا فاز في الانتخابات العامة. -

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