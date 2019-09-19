أسعار الذهب تستقر عند هذا الرقم

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس، عند نفس مستوياتها أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر جرام الذهب عيار 21 استقر خلال تعاملات اليوم عند 682 جنيها دون تغيير عن مستواه أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 585 جنيها، وعيار 24 نحو 779 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب 5456 جنيها.

وعالميا، استقرت أسعار الذهب دون تغير يذكر، اليوم الخميس بعد هبوط حاد في الجلسة السابقة، مع توخي المستثمرين الحذر في ظل عدم وضوح مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي، بحسب وكالة رويترز.