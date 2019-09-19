  • الخميس 19 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:51 م
بحث متقدم
ملاك الحسيني

استدعاء إعلامية سعودية لترويجها لجهاز خطير

أرشيفية

هبوط عام لـ «الدولار» أمام «الجنيه» في كل البنوك

أرشيفية

صدمة قوية للأهلي قبل مباراة السوبر

أرشيفية

40 حزبًا سياسيًا يعلن دعمه للجيش المصري والسيسي

عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري

السودان: سحب قواتنا من اليمن متوقف على هذا الأمر

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر 3 أوامر ملكية قاسية

البدري

رسميًا.. «حسام البدري» مديرًا فنيًا لمنتخب مصر

أرشيفية

هتك عرض مصرية في الكويت داخل مكتب عملها

أرشيفية

سر الوصية الثانية لـ«بن على» التي لم يعلن عنها

عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري

السودان: سحب قواتنا من اليمن متوقف على هذا الأمر

مقتل خمسة مدنيين بانفجار حافلة قرب الحدود السعودية

عرب وعالم

أرشيفية
أرشيفية

أحمد سالم - وكالات

أخبار متعلقة
#

السعودية تعلن مقتل ثاني جنودها على الحدود مع اليمن

#

السعودية تعلن مقتل أحد جنودها على الحدود مع اليمن

#

قتلى وجرحى بانفجار سيارة "مفخخة" بتركيا

#

الأمم المتحدة :3 خيارات لمحاسبة السعودية علي مقتل "خاشقجي"

مقتل

مدنيين

الحدود السعودية

انفجار حافلة

قتل خمسة مدنيين وأصيب 20 آخرين بجروح، الخميس، في تفجير استهدف حافلة ركاب بمديرية العبر الصحراوية شرقي اليمن والمحاذية للسعودية.

وقال مصدران طبي وأخر عسكري طلبا عدم ذكر اسميهما لمراسل الأناضول، إن انفجارا ناتج عن عبوة ناسفة، استهدف حافلة تقل مسافرين بمديرية العبر الصحراوية بمحافظة حضرموت.

وبحسب المصدرين ذاتهما، وقع الانفجار في الطريق الواصل إلى منفذ الوديعة البري الحدودي والرابط بين اليمن والسعودية.

ولفتا إلى أن الحادث خلّف مقتل خمسة مدنيين وإصابة 20 آخرين، جراح خمسة منهم خطيرة.

ورجح المصدر العسكري، أن تكون العبوة الناسفة معدة لاستهداف دوريات الجيش اليمني.

والخميس الماضي، قتل جندي وأصيب ثلاثة آخرين في انفجارعبوة ناسفة استهدفت دورية لقوات الجيش بالمديرية ذاتها.

وحينها قال مصدر عسكري في قيادة المنطقة العسكرية الأولى، للأناضول، إن انفجارا ناتج عن عبوة ناسفة زرعها مجهولون، استهدف دورية للواء 23 ميكا بمديرية العبر.

ومنذ سنوات تتعرض قوات المنطقة العسكرية الأولى وقوات الأمن بوادي حضرموت، لعمليات وهجمات يشنها تنظيمي "القاعدة" و"داعش" الإرهابيين.

وفي الأشهر الأخيرة أطلقت قيادات في المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، والمطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله، تهديدات تتوعد بطرد قوات المنطقة العسكرية الأولى من وادي حضرموت الذي تنتشر فيه.

وتعد المنطقة العسكرية الأولى من القوات العسكرية التابعة للحكومة اليمنية، وتكتسب أهمية بالغة حيث أنها تغطي نصف مساحة حدود اليمن مع السعودية، إضافة إلى تواجد شركات نفطية فيها ومطار سيئون الدولي ومنفذ الوديعة بين اليمن والمملكة.

وظلت قوات المنطقة العسكرية الأولى محتفظة بقواتها، وبعيدة عن مناطق الصراع المسلح بين القوات الحكومية من جهة ومسلحي جماعة الحوثي.

ومحافظة حضرموت، كبرى محافظات اليمن مساحة، وتخضع لسيطرة الحكومة اليمنية، وتمثل ثلث مساحة البلاد، وتنقسم إدارياً وعسكرياً إلى منطقتين هما مدن ساحل حضرموت (12 مديرية) وتنتشر بها قوات المنطقة العسكرية الثانية.

أما المنطقة الثانية فهي مدن وادي وصحراء حضرموت (16 مديرية) وتوجد فيها قوات المنطقة العسكرية الأولى.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

رحيل الكارثة.. بولتون العظيم

د. هشام الحمامي

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد

الإعدام الكنسى المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» مقتل خمسة مدنيين بانفجار حافلة قرب الحدود السعودية
» الأميرة إسماعيل تعتذر لـ«السيسي»:«مكنتش في وعيي»
» تعليق صادم لرضا عبد العال عن تدريب البدري للمنتخب
» مقتل عشرات المدنيين إثر قصف جوي أمريكي على باكستان
» الكشف عن مكان دفن زين العابدين بن علي
» أمريكا تؤكد سعيها لحل سلمي وتندد بتهديدات إيران
» بلجيكا تتصدر تصنيف «الفيفا» ومصر تحتل هذا المركز
» استقالة جماعية لرؤساء الجامعات في السودان
» هتك عرض مصرية في الكويت داخل مكتب عملها
» «إندبندنت»: مقاتلات سعودية تقصف أهدافًا إيرانية
» «إيهاب جلال» يعتذر عن عدم تدريب مصر

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:23 ص

  • فجر

    04:22

  • شروق

    05:46

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    15:23

  • مغرب

    18:01

  • عشاء

    19:31

من الى
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية
ارشيفية
أرشيفية