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الأميرة إسماعيل تعتذر لـ«السيسي»:«مكنتش في وعيي»

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الأميرة إسماعيل
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السيسي

اعتذار

الأميرة إسماعيل

اعتذرت الاميرة اسماعيل الضبع صاحبة فيديو للرئيس عبدالفتاح السيسي، وقالت فى فيديو قامت ببثه عبر مواقع التواصل الاجتماعى إن سبب بث الفيديو المسئ للرئيس أن نفسيتها كانت " تعبانة " بعد وفاة ابنها ووالدها وانها تمر بظروف صعبة.

وقالت الأميرة إسماعيل الضبع فى الفيديو التى بثته : السلام عليكم الرسالة دى للسيد عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية .. ياسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى باعتذرلك قدام العالم كله وبعتذر للجيش والشرطة ولامى وابويا .. أنا ابنى توفى واخواتى بعدهم واضغطت نفسيا وعصبيا .. ومكنتش فى وعيى وانا بقول الكلام ده واقسم بالله العظيم ويشهد على الله نفسى ارجع بلدى أنا اتبهدلت هنا وجعت هنا وانا طالبة العفو من ربنا وبعدين من سيادتك.. أنت رئيس جمهوريتى وابويا والاب بيسامح .. سامحنى واغفر لى نفسى ارجع بلدى .

وكانت الاميرة اسماعيل الضبع بثت فيديو عبر صفحتها خلال تواجدها بإحدى الدول العربية تحرض فيه المواطنين ضد الرئيس وتدعو للتظاهر.


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