» إيران تحذر السعودية وأمريكا من حرب شاملة

حذرت إيران الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس من الانجرار إلى حرب شاملة في الشرق الأوسط في أعقاب هجوم على منشأتي نفط سعوديتين تحمل واشنطن والرياض طهران المسؤولية عنه.

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يوم الخميس إن توجيه أي ضربة عسكرية أمريكية أو سعودية لبلاده سيفجر ”حربا شاملة“.

وأضاف ظريف في مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن) ”أقول بكل جدية إننا لا نريد حربًا، لا نريد الدخول في مواجهة عسكرية... لكننا لن نتوانى عن الدفاع عن أرضنا“.

واتهم ظريف في وقت سابق بومبيو بأنه عضو في (الفريق باء)، الذي تقول طهران إنه يضم ولي العهد السعودي ويحاول دفع ترامب إلى الحرب.

ووصف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الهجوم الذي وقع في مطلع الأسبوع بأنه عمل من أعمال الحرب ويبحث ردًا محتملًا عليه مع السعودية وحلفاء آخرين في منطقة الخليج.

وتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء بنبرة تتسم بالحذر فقال إن الخيارات كثيرة بخلاف الحرب مع إيران التي تنفي تورطها في هجمات 14 سبتمبر، التي أدت في البداية لخفض الإنتاج السعودي إلى النصف، مشددًا بمزيد من العقوبات على إيران.

وقال بومبيو يوم الأربعاء للصحفيين قبل وصول طائرته إلى جدة لإجراء مباحثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ”هذا هجوم على نطاق لم نشهده من قبل“.

وأضاف ”السعوديون هم الشعب الذي تعرض للهجوم. وحدث ذلك على أرضهم. وكان عملا من أعمال الحرب عليهم مباشرة“.

وعرضت الرياض، التي وصفت الهجوم بأنه اختبار للإرادة العالمية، يوم الأربعاء أجزاء من 25 من الطائرات المسيرة والصواريخ الإيرانية التي قالت إنها استخدمت في الضربة واعتبرتها دليلا لا سبيل لإنكاره على أن ما حدث عدوان إيراني.

وقال السفير السعودي لدى برلين ”كل شيء مطروح على المائدة“ وأبلغ راديو دويتشلاندفونك بأن من الضروري بحث الخيارات بكل عناية.