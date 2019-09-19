  • الخميس 19 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر08:37 م
بحث متقدم
الأميرة إسماعيل

الأميرة إسماعيل تعتذر لـ«السيسي»:«مكنتش في وعيي»

عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري

السودان: سحب قواتنا من اليمن متوقف على هذا الأمر

أرشيفية

40 حزبًا سياسيًا يعلن دعمه للجيش المصري والسيسي

عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري

السودان: سحب قواتنا من اليمن متوقف على هذا الأمر

أرشيفية

سر الوصية الثانية لـ«بن على» التي لم يعلن عنها

العقيد تركي المالكي

«التحالف» يعلن تدمير زورقًا مفخخًا أطلقه الحوثيون

أرشيفية

بلجيكا تتصدر تصنيف «الفيفا» ومصر تحتل هذا المركز

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر 3 أوامر ملكية قاسية

البدري

رسميًا.. «حسام البدري» مديرًا فنيًا لمنتخب مصر

أرشيفية

هتك عرض مصرية في الكويت داخل مكتب عملها

مفاجأة.. ثلاث فنانات يقررن ارتداء الحجاب

آخر الأخبار

هايدي موسى
هايدي موسى

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

عازفة النشيد الوطني: "لو كنت أعلم لارتديت الحجاب"

#

مفاجأة.. فنانة شهيرة تعلن الاعتزال وارتداء الحجاب

#

فيديو.. صابرين: سأنزع الحجاب نهائيًا

#

بالفيديو.. فنان شهير يرفض خلع ابنته الحجاب وعملها بالفن

الحجاب

فنانة

هايدي موسى

سيمون

فاجأت ثلاث فنانات شهيرات، الجمهور بنشر صورهن بالحجاب، في الوقت الذي أعلنت فيه إحداهن بالإلتزام بالحجاب والتمسك به.

وفاجأت المطربة هايدى موسى (نجمة ستار أكاديمي)، جمهورها بمقطع فيديو تظهر فيه مرتدية الحجاب عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

وظهرت هايدى موسى فى الفيديو وهى تغني أغنية "قمر" للمنشد مصطفى عاطف، وهو ما أثار جدلا واسعا بين جمهورها ومتابعيها الذين علقوا متسائلين عن حقيقة ارتدائها الحجاب ومتمنين لها ارتداءه.

وكتبت هايدى موسى على الفيديو، تعليقًا "وكف المصطفى كالورد نادي.. وعطرها يبقى اذا مست أيادي.. اللهم صل و سلم و بارك على سيدنا محمد".

كما أثار ظهور الفنانة "سيمون" بالحجاب في أحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي على تطبيق "إنستجرام"، والتي ظهرت فيها مع صديقتها الفنانة ميرنا وليد، تساؤلات حول ما إذا كانت قد قررت ارتداءه.

الصورة التي جاءت بمناسبة عيد ميلاد "ميرنا" دون أي إشارة عن أن الصورة من أي عمل درامي، لتكشف بعد ذلك أن الصورة من كواليس تصوير دورها في مسلسل "قيد عائلي"، وأنها عندما علمت بأن اليوم يوافق ميلاد ميرنا وليد لم تستطع أن تبدل ملابسها فذهبت لزميلتها في العمل وهنأتها.

وعلقت سيمون على صورتها مع ميرنا، قائلة: "عيد ميلاد سعيد يا حلوة happy birthday .. أماني وماجدة غنوا سوا".

وفي صورة ثانية لها، ظهرت "سيمون" بالحجاب، وعلقت عليها "صمت أماني أبلغ من الكلام"، في إشارة إلى الشخصية التي تجسدها في مسلسل "قيد عائلي" حيث تظهر في صورة أم توفي عنها زوجها وتعول أبناءها من بعده.

كما فاجأت الفنانة الشابة شدى جودت، الجميع بإعلان قرارها ارتداء الحجاب، مشيرة إلى أنها لم تعتزل الفن ولكنها قررت الإلتزام بارتداء الحجاب .
والفنانة شدى بدأت حياتها الفنى بعمل "خاتم سليمان" مع الفنان خالد الصاوى ثم قدمت مسلسل "بالأمر المباشر" وبعدها اختفت تمام عن الساحة الفنية وهو الأمر الذى أثار جدلا واسعا خاصة أنها كانت مشروع ممثلة جيدة خاصة بعد ان لفتت الانتباه إليها منذ اللحظة الاولى .
وظهرت بعد فترة شدى جودت مرتدية الحجاب وصرحت ببعض التصريحات الصحفية التى تفيد بارتدائها الحجاب ولكنها لم تعتزل التمثيل وترغب في العمل بالمهنة ولكن بما يتناسب مع الحجاب .
شدى جودت ولدت سنة 1989م وعمرها حاليا 30 عاما وتنتمي إلى برج العذراء.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

رحيل الكارثة.. بولتون العظيم

د. هشام الحمامي

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد

الإعدام الكنسى المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» مقتل عشرات المدنيين إثر قصف جوي أمريكي على باكستان
» الكشف عن مكان دفن زين العابدين بن علي
» أمريكا تؤكد سعيها لحل سلمي وتندد بتهديدات إيران
» استقالة جماعية لرؤساء الجامعات في السودان
» هتك عرض مصرية في الكويت داخل مكتب عملها
» «إندبندنت»: مقاتلات سعودية تقصف أهدافًا إيرانية
» «إيهاب جلال» يعتذر عن عدم تدريب مصر
» مفاجأة.. ثلاث فنانات يقررن ارتداء الحجاب
» بعد أرامكو.. بيان شديد اللهجة من المملكة للرد على إيران
» سر ظهور «سيمون» بالحجاب في عيد ميلاد «ميرنا وليد»
» إيران تحذر السعودية وأمريكا من حرب شاملة

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:23 ص

  • فجر

    04:22

  • شروق

    05:46

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    15:23

  • مغرب

    18:01

  • عشاء

    19:31

من الى
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية
ارشيفية
أرشيفية