الملك سلمان يصدر 3 أوامر ملكية قاسية

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السعودية

إعدام

الملك سلمان

اوامر ملكية

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، 3 أوامر ملكية اليوم الخميس، وصفها البعض بالقاسية كونها تقضي بإعدامات لبعض الجناة.

وأصدرت وزارة الداخلية السعودية ثلاث بيانات، تكشف في كل منهما عن تنفيذ حكم القتل في أحد الجناة، بعد صدور أمر ملكي بتنفيذ الحكم بعد استنفاد درجات التقاضي.

وفي التفاصيل، نفذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل قصاصاً بجان سعودي في مدينة الرياض، كان قد أقدم على قتل مواطن آخر، وذلك بإطلاق النار عليه؛ إثر خلاف بينهما.

فيما يلي نصه:

أقدم بندر بن جهيم بن لافي العصيمي -سعودي الجنسية- على قتل سلطان بن هذال بن لافي العصيمي العتيبي -سعودي الجنسية- وذلك بإطلاق النار عليه إثر خلاف بينهما.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً وتأجيل تنفيذه حتى بلوغ ورشد القاصرتين من ورثة القتيل ومطالبتهما مع بقية الورثة باستيفاء القصاص، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، ثم ألحق بصك الحكم ثبوت بلوغ وتكليف القاصرتين من ورثة القتيل ومطالبتهما مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني وأيد ذلك من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني بندر بن جهيم بن لافي العصيمي -سعودي الجنسية- اليوم الخميس 20/ 1/ 1441هـ بمحافظة القويعية بمدينة الرياض.

القتل لباكستاني

كما نفّذت وزارة الداخلية، حكم القتل تعزيرًا في مهرب مخدرات باكستاني بمحافظة جدة، كان قد قُبض عليه عند قيامه بتلقي كمية من الحشيش المخدر.

وأصدرت وزارة الداخلية بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في أحد الجناة بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة، فيما يلي نصه:”قال الله تعالى: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم}.

بفضل من الله تم القبض على المدعو/ مثل خان نسيم شاه -باكستاني الجنسية- عند قيامه بتلقي كمية من الحشيش المخدر، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه شرعًا، والحكم بقتله تعزيرًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تَقَرّر شرعًا، وأُيد من مرجعه.

وتم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في الجاني/ مثل خان نسيم شاه -باكستاني الجنسية- اليوم الخميس 20/ 1/ 1440هـ، في منطقة مكة المكرمة بمحافظة جدة.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على محاربة المخدرات بأنواعها؛ لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها؛ مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تُحذّر في الوقت نفسه كل من يُقدم على ذلك، بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

القتل تعزيرًا لسعودي

كما أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيراً في أحد الجناة بمحافظة القطيف بالمنطقة الشرقية.

وفيما يلي نص البيان:

أقدم / علي بن ناجي بن أحمد العبد رب الرضا – سعودي الجنسية – على قتل / منتظر بن سعد بن سلمان الحماد – سعودي الجنسية -، وذلك بإطلاق النار عليه وإصابته في رأسه وأقفل عليه باب غرفته عدة أيام للتأكد من وفاته وعند تباطؤ وفاته قام بسكب البنزين في الغرفة وإشعال النار فيها مما أدى لوفاته.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولبشاعة جرمه، فقد تم الحُكم عليه بالقتل تعزيراً, وأٌيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بالجاني / علي بن ناجي بن أحمد العبد رب الرضا – سعودي الجنسية – اليوم الخميس 20/ 01/ 1441هـ ، بمحافظة القطيف بالمنطقة الشرقية.


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