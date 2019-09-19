شاهد..«السيسي» يتقدم جنازة رئيس أركان الجيش الأسبق

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السيسي يتقدم الجنازة العسكرية لرئيس أركان القوات المسلحة
السيسي يتقدم الجنازة العسكرية لرئيس أركان القوات المسلحة

أحمد سالم

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القوات المسلحة

السيسي

جنازة عسكرية

رئيس اركان

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الجنازة العسكرية للفريق إبراهيم العرابي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق.

وحسب بيان، اليوم، حضر الجنازة، الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة وعدد من قدامى قادة القوات المسلحة.

كما قدم العزاء لأسرة الفقيد الذي يعد أحد الرموز المضيئة في تاريخ العسكرية المصرية عبر مسيرة حافلة بالعمل والعطاء في خدمة الوطن وقواته المسلحة.

وتوفى، مساء أمس الأربعاء، الفريق إبراهيم العرابي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، حيث تولى منصب رئيس الأركان من يوليو 1983، إلى أكتوبر 1987.

تخرج الفريق الراحل من الكلية الحربية 1950، وحصل على زمالة كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية، وشارك في حروب مصر من 1956، حتى حرب أكتوبر العظيمة، حيث كان قائدا للفرقة 21 مدرعة.

تولى الفريق عرابي، منصب قائد الجيش الميداني، عام 1981، وشغل منصب رئيس عمليات من 1981، إلى 1983، وولى رئاسة أركان حرب القوات المسلحة 1983 حتى عام 1987، قبل أن يخرج للمعاش، ويتولى منصب رئيس الهيئة العربية للتصنيع، حتى عام 1995.

حصل الفريق إبراهيم عرابي، على عدة أوسمة وأنواط، حيث حصل على ميدالية 6 أكتوبر، وميدالية يوم الجيش، ونوط التدريب من الطبقة الأولى، ونوط تحرير سيناء، ونوط الاستقلال العسكري، ووسام الجمهورية من الطبقة الأولى.

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