سر ظهور «سيمون» بالحجاب في عيد ميلاد «ميرنا وليد»

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تساؤلات أثارها ظهور الفنانة "سيمون" بالحجاب في صورة شاركتها متابعيها عبر حسابها الشخصي على تطبيق "إنستجرام"، وتظهر فيها مع صديقتها الفنانة ميرنا وليد.

وجاءت الصورة بمناسبة عيد ميلاد "ميرنا"، لكن "سيمون" لم تشر إلى مزيد من التفاصيل حولها، قبل أن تكشف بعد ذلك أن الصورة من كواليس تصوير دورها في مسلسل "قيد عائلي"، وأنها عندما علمت بأن اليوم يوافق ميلاد ميرنا وليد لم تستطع أن تبدل ملابسها فذهبت لزميلتها في العمل وهنأتها.

وعلقت سيمون على صورتها مع ميرنا، قائلة: "عيد ميلاد سعيد يا حلوة happy birthday .. أماني وماجدة غنوا سوا".

وفي صورة ثانية لها، ظهرت "سيمون" بالحجاب، وعلقت عليها "صمت أماني أبلغ من الكلام"، وهي الشخصية التي تؤديها في مسلسل "قيد عائلي".

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