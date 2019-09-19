بعد عملية دهس مروعة.. إلقاء القبض على داهس موظف بالسعودية

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تمكنت قوات الأمن السعودية من إلقاء القبض على المتهم بدهس مواطنين أحدهما موظف بلدية أبوعريش بمنطقة جازان وإصابتهما أمس بمدينة أبو عريش.

وتُستكمل التحقيقات ويُتخذ الإجراء النظامي بحق المتهم، وإحالته للنيابة العامة لاتخاذ ما يلزم حياله.

وكان قد أكد رئيس بلدية أبوعريش محمد بن مسفر فى تصريحات له، سلامة موظف البلدية إلا من إصابات تَعرّض لها، على خلفية فيديو جرى تداوله لمركبة من نوع "هايلوكس" وهي تندفع باتجاه شخصين بعد نقاش بينهما وتدهسهما.


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