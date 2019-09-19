» «القوات المسلحة» يستضيف خبراء عالميين لعلاج العمود الفقري

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المتحدث العسكرى العقيد تامر الرفاعى
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المحرر العسكرى

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يستضيف المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى الخبير العالمى الأستاذ الدكتور جاك مانيو خبير جراحات الأنف والأذن الدقيقة وأورام قاعدة الجمجمة وزراعة القوقعة والحنجرة بجامعة مارسيليا بفرنسا، والأستاذة الدكتورة إليساندرا روسو خبيرة جراحات تكميل تشوهات الأذن الخارجية، فى الفترة من 27 سبتمبر وحتى 11 أكتوبر المقبل.

وحسب ما أعلن العقيد أركان حرب تامر الرفاعى المتحدث العسكري، فإنّ المجمع سيستضيف الأستاذ الدكتور مدحت ميخائيل أستاذ علاج الآم العمود الفقرى والانزلاق الغضروفي (دون جراحة)، رئيس اتحاد جمعيات علاج الألم بالولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 7 وحتى 17 أكتوبر المقبل.

وتستقبل المستشفيات حاليًا الحالات التى ترغب فى العرض على الخبراء من المدنيين والعسكريين بالعيادات التحضيرية أيام الأحد والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع.


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