بعد انفصالهما.. أول ظهور لابنة بسمة وعمرو حمزاوي

في أول يوم في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، توجه عدد كبير من نجوم العالم العربي، ولكن المشهد الأبرز هو ظهور ابنة الفنانة بسمة وأستاذ العلوم السياسية، عمرو حمزاوي.

فقد نشرت الإعلامية بوسي شلبي عبر حسابها الشخصي على "انستجرام" ، مجموعة من الصور والفيديوهات التي بثت خلالها تفاصيل ‏الانتقالات بين الفنانين، ومن ضمن ما نشرته كان مقطع فيديو، من إحدى صالات ركاب مطار القاهرة، ظهرت فيه الفنانة بسمة، ‏وبجانبها "ناديا" ابنتها الوحيدة، في أول ظهور لها بعد انفصال والديها.‏



وظهرت من قبل منذ قرابة الـ 5 سنوات، بصحبة والديها خلال عقد قران مصممة الأزياء ريم محمد العدل.‏





