  • الخميس 19 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر04:56 م
بحث متقدم
أرشيفية

بعد أرامكو.. بيان شديد اللهجة من المملكة للرد على إيران

الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي

وفاة الرئيس التونسي الأسبق «زين العابدين بن علي»

أرشيفية

«إندبندنت»: مقاتلات سعودية تقصف أهدافًا إيرانية

سيمون

سر ظهور «سيمون» بالحجاب في عيد ميلاد «ميرنا وليد»

ارشيف

بعد عملية دهس مروعة.. إلقاء القبض على داهس موظف بالسعودية

مني شداد

فنانة كويتية لمتابعيها:"طفح الكيل من قلة الأدب"

الملك سلمان

هدية ثمينة من "الملك سلمان" لدولة أفريقية

عمرو أديب

تغريدة "غامضة" لعمرو أديب تثير الجدل

أول ظهور إعلامي "لمنشدي مترو الأنفاق"

ارشيف

زيارة مفاجئة لملكة الأردن بالزى التقليدي

بعد وفاة والده..

ظهور صادم لأحمد الفيشاوي وزوجته في الجونة

الصفحة الأخيرة

احمد الفيشاوي وزوجته
احمد الفيشاوي وزوجته

متابعات-علا خطاب

أخبار متعلقة
#

أول ظهور لأحمد فهمي وهنا الزاهد في شهر العسل

#

صدمة.. ظهور أطفال عرب في أفلام إباحية

#

صادم.. تطفئ السيجار في عين الكلب

#

أحمد الفيشاوي يفاجيء جمهوره: عدت للطريق الصحيح

أحمد الفيشاوي

مهرجان الجونة

شاركت الإعلامية بوسي شلبي، متابعيها، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، صورة لها برفقة الفنان أحمد الفيشاوي وزوجته، في أحد أتوبيسات النقل، في الطريق إلى المطار لاستقلال الطائرة المتوجهة إلى الجونة.

وتنطلق اليوم الخميس 19 سبتمبر، أولى فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي، في دورته الثالثة .

على جانب آخر يستعد أحمد الفيشاوي للمشاركة في فيلم "عقد الخواجة" مع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، وهو قصة كريم فاروق ‏وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى، وإخراج محمد حماقى فى أولى تجاربه الإخراجية بعدما عمل ‏مساعداً للمخرج معتز التونى وأيضا المخرج محمد ياسين ‎.‎

ومن المقرر تصوير الفيلم بين القاهرة وأكثر من دولة أوروبية جارى الاستقرار عليها، والفيلم من إنتاج شركة ‎ Snaper ‎التى ‏أسسها محمد وزيري مؤخرا لإنتاج عدد من الأفلام خلال الفترة المقبلة، وبدأت الفنانة هيفاء وهبي التحضير للفيلم ‎.‎


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

رحيل الكارثة.. بولتون العظيم

د. هشام الحمامي

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد

الإعدام الكنسى المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» «القوات المسلحة» يستضيف خبراء عالميين لعلاج العمود الفقري
» ظهور صادم لأحمد الفيشاوي وزوجته في الجونة
» قصة رفض جميل راتب لفيلم "الكيف"
» حادث مروع.. مصرع وإصابة 7 طلاب سعوديين
» إطلاق صافرات الإنذار في عدة مدن سعودية... ماذا يحدث؟
» أيهما أضمن للزوجة..الرجل أم توقيعاته؟
» رئيس الوزراء يتفقد محور 30 يونيو استعدادًا لافتتاحه
» فنانة شهيرة تفاجئ الجميع وتعلن ارتداءها الحجاب
» الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة الأهلى بالسوبر
» تراجع حاد بأسعار الذهب
» محافظ المنيا: الاعلام وسيلة فاعلة في بناء الدولة

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • مغرب

    06:01 م

  • فجر

    04:22

  • شروق

    05:46

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    15:23

  • مغرب

    18:01

  • عشاء

    19:31

من الى
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية
ارشيفية
أرشيفية