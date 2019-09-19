تهز السعودية.. يطلق عليه النار ثم يحرقه بالبنزين

19 سبتمبر 2019 - 12:47 م





شهدت مدينة القطيف، تنفيذ وزارة الداخلية السعودية حكم القتل تعزيرًا في مواطن سعودي، أقدم على قتل مواطن آخر.





ووفقًا لبيان الوزارة، أطلق الجاني النار على المجني عليه وأصابه في رأسه، وأقفل عليه باب غرفته عدة أيام للتأكد من وفاته، وعند تباطؤ وفاته، قام بسكب البنزين في الغرفة وإشعال النار فيها؛ ما أدى لوفاته.





وقال البيان: "أقدم علي بن ناجي بن أحمد العبد رب الرضا على قتل منتظر بن سعد بن سلمان الحماد بإطلاق النار عليه وإصابته في رأسه، وأقفل عليه باب غرفته عدة أيام للتأكد من وفاته، وعند تباطؤ وفاته قام بسكب البنزين في الغرفة وإشعال النار فيها؛ ما أدى لوفاته".





وتابع البيان "بفضل من الله، تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه".





وأضاف البيان "لبشاعة جرمه، فقد تم الحكم عليه بالقتل تعزيرا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور".



