الديهي مهاجمًا منظمة العفو الدولية: طز فيكم

19 سبتمبر 2019 - 12:45 م

انتقد الإعلامي نشأت الديهي بيان منظمة العفو الدولية الأخير بشأن خلية الأمل ودفاعها عن رامي نبيل شعث نجل وزير الخارجية الفلسطيني السابق، الذي يعد ضمن المقبوض عليهم في الخلية.

وقال الديهي خلال برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية تن ، : "ياعم رامي انت مالك ومال المشاكل اللي في مصر.. روح شوف المشاكل اللي في غزة والضفة".

وتابع: منظمة العفو الدولية تدخلت وتدافع عن رامي شعث واعتبرته سجينا وله حق في التعبير ومن حقه أن يشارك في الشئون العامة ورأي وهو خطط وشارك لصالح خلية تعمل ضد مصر.

وأردف قائلاً: "ليس يحق لأي شخص غير مصري أن يشارك في الشئون الداخلية، وطز في القانون الدولي ومنظمة العفو الدولية لأن العمل المصري لا يشارك فيه إلا المصريون فقط، والعمل العام المصري للمصريين وليس لرامي نبيل شعث".