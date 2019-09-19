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بومبيو

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بومبيو يغادر السعودية متجهًا إلى الإمارات

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وكالات - الدويني فولي

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غادر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الخميس، السعودية متجهًا إلى دولة الإمارات المتحدة.
وتأتي زيارات بومبيو إلى عدد من دول المنطقة على خلفية هجمات استهدفت منشأتي نفط سعوديتين السبت الماضي.

ووصل وزير الخارجية الأمريكي أمس الأربعاء إلى السعودية، حيث بحث مع قيادة المملكة كيفية الرد على استهداف معملين تابعين لشركة "أرامكو".

والتقى بومبيو ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في جدة، وأكد دعم واشنطن لحق المملكة في الدفاع عن نفسها، مشيرا إلى أن بلاده لن تتساهل مع إيران، التي حملها مسؤولية استهداف منشآت نفطية سعودية.

هذا وقد حذرت إيران، التي نفت تورطها في الهجوم، الولايات المتحدة من أنها سترد على الفور إذا جرى استهدافها.

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