داعية سعودي : الدعاء بهلاك اليهود غير جائز

19 سبتمبر 2019 - 11:44 ص

قال الدعية السعودي سعد الخثلان إن معنى التعدي في الدعاء المقصود من الآية الكريمة: «ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ»، هو مجاوزة الحد في الدعاء.

وأضاف الخثلان خلال برنامج «يستفتونك» أن التعدي المقصود به مجاوزة الحد في الدعاء، والتي منها رفع الصوت في الدعاء فهو نوع من التعدي لأن السنة النبوية تحثّنا على خفض الصوت.

وتابع قائلا : الدعاء بـ «اللهم اهلك اليهود والنصارى» يعتبر تعدي أيضا، لأن الأدلة دلت على بقائهم إلى قيام الساعة.

كما أشار إلى أن الدعاء بأمر قد دلت الأدلة على أنه محال تحققه يعتبر تعديًا أيضًا، ضاربا مثلا بأن أحدا يدعي بدعوة سيدنا سليمان «رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ» فهذا نوع من التعدي لأنه خص الله به نبي الله سليمان.