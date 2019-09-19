مرتضى منصور: “الخطيب كي جي وان ونفسه يكون زيي”

شن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، هجومًا شديدًا على محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.
وقال رئيس الزمالك في تصريحات تليفزيونية ببرنامج الزمالك اليوم عبر قناة الحدث اليوم: “محمود الخطيب نفسه يكون مثل مرتضى منصور”.
وأوضح مرتضى أن الخطيب يقوم بتقليده في العديد من الأمور، حيث هدد بعدم استكمال الدوري مثل الزمالك، كما أنه ردد كلمة (أنا استفدت إيه) التي ذكرتها من قبل، وقام بعمل جلسات مع اللاعبين في الملعب مثلما أفعل، وأرسل أمير توفيق للبحث عن مدرب أجنبي بعدما أرسلت أمير مرتضى للتعاقد مع مدرب”.
ووجه مرتضى منصور نصيحة للخطيب قائلاً: “إذا أراد محمود الخطيب أن يتعلم الإدارة “يجيلي”، بس هو لسه هو “كي جي وان”.