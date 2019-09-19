"التموين" تزف بشرى سارة للمتظلمين من الحذف

19 سبتمبر 2019 - 11:13 ص

قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين، إن عملية تنقية البطاقات التموينية، لا تهدف إلى تقليل الدعم، ولكنها تهدف لإعادة إدارة الدعم ووصوله إلي مستحقه.



وأضاف مستشار وزير التموين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن تنقية البطاقات شمل السلع التموينية فقط، ولم يشمل الخبز، لافتَا إلى أن جميع حاملي البطاقات التموينية لم يُمنعوا من صرف الخبز، وحتى الآن لا توجد خطة لحذف أي مواطن من منظومة الخبز، لحين التأكد من عدم استحقاقهم فعليًا من الدعم.



وأشار إلى أن بعض المواطنين بعد حذفهم من السلع التموينية اعترضوا، بسبب عدم معرفتهم قراءة ما يكتب على بون السلع والخبز، لذلك أصدر وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، فتح باب التظلم لمدة 40 يومًا للتظلم من أي عملية حذف، وسيتم تنفيذها القرار ابتداءًا من الغد.



ولفت إلى أن تقديم التظلم يكون من خلال الدخول على الموقع إدارة دعم مصر، وكتابة الرقم القومي لأحد الأحياء المستحق للدعم، إذا كان صاحب البطاقة متوفي، ثم إدخال المحافظة التابع ليها، ثم ادخال رقم تليفون محمول متاح الوصول إليه.



وأوضح أن بعض المواطنين يحذف من البطاقة، بسبب وجود أكثر من عداد كهرباء باسمه، لذلك يجب التنازل عن هذه العدادات لأصحابها الجديد، وتم التواصل مع وزارة الكهرباء لتسهيل هذا الأمر.

