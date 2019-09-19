فنانة شهيرة: "فارق السن وحاجات تانية سبب طلاقي"

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هيدي كرم
هيدي كرم

متابعات-علا خطاب

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صارحت الفنانة هيدى كرم، جمهورها عن قرار زواجها الخاطئ خاصة أنها كانت فى سن صغيرة وكان هناك فارق فى السن بينها وزوجها.

وقالت هيدى كرم خلال برنامجها "كلام ستات"، "أنصح الفتيات بعدم الزواج المبكر وأن يكون فارق السنة بينها وزوجها ليس كبيرًا حتى يحدث بينهما انسجام والتفاهم وهو ما عانيت منه وأرى أن زواجى مبكرًا فضلاً عن وجود فارق فى السن دفعنى إلى الطلاق بعد فترة ولذلك كان قرارًا خاطئًا".

وأضافت هيدى كرم:"وبرغم من أنه قرار خاطئ إلا أننى لم أندم عليه خاصة أنه أسفر عنه ابنى وهو أجمل شيء فى حياتى".


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