» رئيس الوزراء يتفقد محور 30 يونيو استعدادًا لافتتاحه

19 سبتمبر 2019 - 10:55 ص

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروع محور 30 يونيو "الطريق التبادلى للطريق الموازى لقناة السويس"، استعدادًا للافتتاح، حيث يتم حاليا تشغيله تجريبيا، بعد أن انتهى الجهاز المركزى للتعمير، التابع لوزارة الإسكان من تنفيذه.

وأشاد رئيس الوزراء بجودة تنفيذ هذا المحور المهم، مشيرًا إلى أن مصر حدث بها نقلة نوعية فى شبكة الطرق والمحاور المرورية السنوات الأخيرة، حيث وضعها الرئيس السيسى على أجندة أولوياته، لأنها تعد عصب التنمية، وبدون شبكة طرق جيدة لن يكون هناك استثمار أو تنمية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الهدف من إنشاء شبكة الطرق القومية، هو خلق محاور تنموية جديدة، وتحقيق إستراتيجية التنمية الشاملة، وكذا الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والاقتصادية والطبيعية، وتهيئة المجال لجذب الاستثمارات والسكان للمناطق التنموية الجديدة الواعدة، إضافة إلى خلخلة الكثافة السكانية فى المحافظات ذات الكثافات السكانية المرتفعة، والخروج من الوادى الضيق لتنمية باقى مناطق الجمهورية.

وحول أهمية مشروع محور 30 يونيو، أوضح وزير الإسكان، أنه محور النقل الأساسى الذى يخدم تنفيذ مشروعات تنمية محور قناة السويس، وإسراع معدلات التنمية على جانبى محور قناة السويس، وتطوير وربط موانئ مصر (شرق وغرب بورسعيد – دمياط – الإسكندرية – العريش – خليج السويس) ببعضها، ويسهم المحور فى زيادة الربط بين سيناء والدلتا من خلال ربط المحور مع أنفاق قناة السويس مما يساهم فى إسراع معدلات التنمية، ورفع مقومات المناطق المحيطة على جانبى الطريق مادياً واقتصادياً، وخلق فرص تنموية جديدة تساهم فى زيادة الدخل القومى المصرى وتوفير فرص العمل.