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جونسون وترامب يبحثان الرد المناسب على هجوم السعودية

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ترامب
ترامب

وكالات - الدويني فولي

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بحث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحاجة إلى رد دبلوماسي موحد على الهجوم الذي وقع في مطلع الأسبوع على منشأتين نفطيتين سعوديتين.
وأدان جونسون وترامب الهجوم في اتصال هاتفي أمس الأربعاء، بحسب بيان مكتب رئيس الوزراء البريطاني.


وجاء في بيان: "ندد الجانبان بالهجمات وبحثا الحاجة إلى رد دبلوماسي موحد من شركاء دوليين". وأضاف: "تحدثا أيضا عن إيران واتفقا على ضرورة عدم السماح لها بالحصول على سلاح نووي".


من جهته، قال متحدث باسم البيت الأبيض في بيان له :  إن الزعيمين أكدا مجددا على قيمة الشراكة الخاصة في معالجة المخاوف الأمنية المشتركة، لا سيما سلوك إيران المزعزع للاستقرار".


وتعرضت السعودية، في وقت مبكر من السبت الماضي، لهجوم واسع استهدف منشأتين نفطيتين لشركة "أرامكو" العملاقة شرق البلاد، وهما مصفاة بقيق لتكرير النفط وحقل هجرة خريص، تبنته جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية، التي قالت إن العملية نفذت بـ 10 طائرات مسيرة.

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