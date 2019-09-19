  • الخميس 19 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر12:44 م
بحث متقدم
بومبيو

بومبيو يغادر السعودية متجهًا إلى الإمارات

الأم

نهاية تدمى القلوب.. تخلّت عن علاج السرطان لأجل جنينها

الكاتبة الصحفية سامية زين العابدين

أرملة الشهيد "رجائي" تحتفل بذكرى استشهاده بهذه الطريقة

السائحتين

صادم.. "ذابح السائحتين": لن أعتذر

نتنياهو

نتنياهو "يستسلم" ويدعو غريمه لتشكيل "حكومة وحدة"

الخطيب الاهلي

مرتضى منصور: “الخطيب كي جي وان ونفسه يكون زيي”

الخثلان

داعية سعودي : الدعاء بهلاك اليهود غير جائز

حليمة بولند

إعلامية شهيرة ترقص بعباءة وبرقع وتشعل المملكة

راقصة باليه

في حالة سكر.. راقصة شهيرة تعتدى على ضابط وهذه عقوبتها

المذيعة

مذيعة شهيرة تحاول التواصل مع ميت لمعرفة وفاته

فنانة شهيرة تفاجئ الجميع وتعلن ارتداءها الحجاب

الصفحة الأخيرة

شدي جودت
شدي جودت

متابعات-علا خطاب

أخبار متعلقة
#

فنانة شهيرة تفاجئ الجميع:"محتاجة عملية وخايفة"

#

فنانة شهيرة: عمرو خالد سبب ارتدائي الحجاب

#

«خيانة زوجية».. فنانة شهيرة تفاجئ الجميع بمنشور صادم

#

فنانة سورية تفاجئ جمهورها بـ" المايوه"

فاجأت الفنانة الشابة، شدي جودت، جمهورها، بارتدائها الحجاب، وذلك أثناء احتفالها بعيد ميلادها.

وقد بدأت "شدي" حياتها الفنى بعمل "خاتم سليمان" مع الفنان خالد الصاوى ثم قدمت مسلسل "بالأمر المباشر" وبعدها اختفت تمام عن الساحة الفنية وهو الأمر الذى أثار جدلاً واسعًا خاصة أنها كانت مشروع ممثلة جيدة خاصة بعد ان لفتت الانتباه إليها منذ اللحظة الأولى.

وظهرت بعد فترة شدى جودت مرتدية الحجاب وصرحت ببعض التصريحات الصحفية التى تفيد بارتدائها الحجاب ولكنها لم تعتزل التمثيل وترغب في العمل بالمهنة ولكن بما يتناسب مع الحجاب.

ولدت شدى جودت سنة 1989م وعمرها حاليا 30 عاما وتنتمي إلى برج العذراء.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

رحيل الكارثة.. بولتون العظيم

د. هشام الحمامي

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد

الإعدام الكنسى المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» إطلاق صافرات الإنذار في عدة مدن سعودية... ماذا يحدث؟
» أيهما أضمن للزوجة..الرجل أم توقيعاته؟
» رئيس الوزراء يتفقد محور 30 يونيو استعدادًا لافتتاحه
» فنانة شهيرة تفاجئ الجميع وتعلن ارتداءها الحجاب
» الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة الأهلى بالسوبر
» تراجع حاد بأسعار الذهب
» محافظ المنيا: الاعلام وسيلة فاعلة في بناء الدولة
» هذا موعد حجز وحدات الاسكان بالمدن الجديدة
» وضع سم في طعامهم.. الجنايات تقضي بإعدام شاب قتل أسرته
» نشأت الديهي معلقًا على مهاجمي الدولة: "ولاد حرام"
» تعرف على حكم مباراة الأهلي والزمالك

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:23 م

  • فجر

    04:22

  • شروق

    05:46

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    15:23

  • مغرب

    18:01

  • عشاء

    19:31

من الى
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية
ارشيفية
أرشيفية