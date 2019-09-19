» فنانة شهيرة تفاجئ الجميع وتعلن ارتداءها الحجاب

فاجأت الفنانة الشابة، شدي جودت، جمهورها، بارتدائها الحجاب، وذلك أثناء احتفالها بعيد ميلادها.

وقد بدأت "شدي" حياتها الفنى بعمل "خاتم سليمان" مع الفنان خالد الصاوى ثم قدمت مسلسل "بالأمر المباشر" وبعدها اختفت تمام عن الساحة الفنية وهو الأمر الذى أثار جدلاً واسعًا خاصة أنها كانت مشروع ممثلة جيدة خاصة بعد ان لفتت الانتباه إليها منذ اللحظة الأولى.

وظهرت بعد فترة شدى جودت مرتدية الحجاب وصرحت ببعض التصريحات الصحفية التى تفيد بارتدائها الحجاب ولكنها لم تعتزل التمثيل وترغب في العمل بالمهنة ولكن بما يتناسب مع الحجاب.

ولدت شدى جودت سنة 1989م وعمرها حاليا 30 عاما وتنتمي إلى برج العذراء.