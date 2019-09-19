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على عجل.. نقل الداعية " سلمان العودة" إلى الرياض

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العودة

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كشف عبد الله العودة، نجل الداعية السعودي  سلمان العودة، عن أن والده نقل إلى الرياض قبل جلسة محاكمته بشهر.

وكتب نجل العودة في تدوينة له على حسابه في "تويتر": "إن عائلته تفاجأت باتصال من إدارة السجن الذي يحتجز فيه والدهم، لتخبرهم بأنه نقل على عجل إلى الرياض".

وأضاف أن سبب نقله إلى الرياض هو حضور جلسة ضمن جلسات محاكمته، رغم أن الموعد المحدد سابقا يفترض أن يكون بعد شهر من الآن.

وكان من المقرر عقد جلسة لمحاكمة الشيخ العودة في 28 من يوليو 2019، غير أن الجلسة تأجلت إلى وقت لاحق بعد شهور عدة.

يذكر أن السلطات السعودية كانت قد أجّلت في وقت سابق جلسة محاكمة العودة دون إبداء أسباب، وسط استمرار التحفظ على " العودة"  منذ عام 2017- في السجن الانفرادي.


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