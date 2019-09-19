إعلامية شهيرة ترقص بعباءة وبرقع وتشعل المملكة

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حليمة بولند
حليمة بولند

متابعات-علا خطاب

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أثارت الإعلامية، حليمة بولند، جدلاً واسعًا وحالة من الغضب بين متابعيها، حيث نشرت مقطع فيديو لها وهي بعباءة حمراء ووضعت علي وجها برقعًا أسود وتمايلت بشكل "مثير" على أنغام إحدى الأغنيات.

وخرجت "بولند" على متابعيها بعباءة حمراء ضيقة استعرضت فيها مفاتنها ووضعت برقعًا أسود على وجهها وتمايلت بدلال على أنغام إحدى الأغنيات ووثقت رقصها بمقطع فيديو ما لبث أن أثار ضجة واسعة وموجة انتقادات وذهب البعض إلى اعتبار فعلتها هذه منافية للحشمة أو كونها تتعارض مع العادات والتقاليد البدوية السعودية خاصة والعربية عامة.

وكانت حليمة سبق ورفضت تصنيف ملابسها بأنها مثيرة، فيما أكدت أنها ملتزمة بأداء صلواتها، مؤكدة في شهر مارس الماضي، في لقائها مع برنامج “كلام نواعم”، المذاع على فضائية MBC السعودية، أن طريقتها في التعامل والملابس التي ترتديها يمكن تصنيفها كـ "دلع وأنوثة "، وليست إثارة.

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