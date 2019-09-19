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الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة الأهلى بالسوبر

الرياضة

الزمالك
الزمالك

محمد عبد الحارس

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يختتم الزمالك استعداداته مساء اليوم لمواجهة الأهلى، ببطولة السوبر والمقرر إقامتها مساء غدٍ الجمعة باستاد الجيش ببرج العرب.  

وشدد الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك على اللاعبين ضرورة التركيز، لتحقيق المكسب والفوز على الشياطين الحمر واقتناص لقب كأس السوبر.

ويلتقى الزمالك مع الأهلى فى السوبر، حيث يخوض الفريق الأحمر المباراة بصفته حامل لقب بطولة الدورى فى الموسم قبل الماضى 2017 / 2018 فى المقابل يلعب الأبيض بصفته بطلاً للكأس فى نفس الموسم.


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