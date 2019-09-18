«ساري» و«سيميوني» يعلنان تشكيل يوفنتوس وأتلتيكو

أمير سعد
أعلن كل من ماوريسيو سارى ودييجو سيميونى المديران الفنيان لفريقى يوفنتوس وأتلتيكو مدريد التشكيل الرسمى لمواجهة الفريقين المقرر اقامتها فى التاسعة مساء اليوم على ملعب "واندا متروبوليتانو" فى المجموعة الرابعة من دور المجموعات لدورى أبطال أوروبا.
أتلتيكومدريد
حراسة المرمى: أوبلاك
خط الدفاع: تريبيير - سافيتش - خيمينيز - لودى
خط الوسط: كوكى - ساؤول - بارتى - ليمار
خط الهجوم: جواو فيليكس - كوستا
يوفنتوس
حراسة المرمى: تشيزنى
خط الدفاع: دانيلو - بونوتشى - دى ليخت - ساندرو
خط الوسط: ماتويدى - بيانيتش - خضيرة
خط الهجوم: رونالدو - كوادرادو - هيجواين
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