إيهاب جلال يقلب الطاولة ويفوز بقيادة المنتخب

18 سبتمبر 2019 - 08:15 م

استقر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى، على تعيين إيهاب جلال مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني الأول والذى سيتولى المهمة خلال الفترة المقبلة، حتى تصفيات كأس العالم 2022 مرورا بالتصفيات الأفريقية.

الجهاز الفني لمنتخب مصر كاملا: إيهاب جلال مديرا فنيا، والمدربون حمد إبراهيم وطارق مصطفى ومحمد شوقي ومصطفى كمال مدربا للحراس، وعماد متعب مديرا للمنتخب، على أن تستكمل الأجهزة الطبية والإدارية خلال الساعات المقبلة.

كانت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الكرة المصرية، قد ظلت فى حالة اجتماع دائم إلى أن تم الاستقرار على الجهاز الفني بالكامل.

وشهد اجتماع اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة الذى انتهى منذ قليل، التصويت على إسم المدرب الجديد لمنتخب مصر خلفا لخافيير أجيرى.

واكتسح إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى، حسام حسن مدرب سموحة فى التصويت، بنتيجة 4-1، حيث حصل جلال على أصوات جمال محمد على وأحمد عبد الله ومحمد فضل وسحر عبد الحق، بينما حصل حسام حسن على صوت وحيد من عمرو الجناينى.

وكان أعضاء اللجنة يفاضلون بين جهازين فنيين للمنتخب، الأول يضم إيهاب جلال ومعه طارق مصطفى وحمد إبراهيم ومحمد شوقى ومصطفى كمال مدربا لحراسة المرمى، والثانى يتكون من حسام حسن مديرا فنيا ومعه إبراهيم حسن مديرا إداريا وطارق سليمان مدربا عاما وأيمن طاهر لحراسة المرمى.