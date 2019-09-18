«ابقوا في منازلكم».. بيان رسمي يحذر المواطنين السعوديين

18 سبتمبر 2019 - 07:42 م

طالبت سفارة المملكة العربية السعودية في ماليزيا، مواطنيها بالبقاء فى المنازل بسبب ظاهرة التلوث الهوائي.

وأصدرت السفارة تنبيها لجميع مواطنيها والمقيمين والطلبة الدارسيين هناك.

ونبهت السفارة عبر حسابها بموقع «تويتر» جميع المواطنين والمقيمين والطلبة الدارسين بدولة ماليزيا، «ضرورة أخذ الحيطة من ظاهرة التلوث الهوائي التي ضربت ولايات البلاد».

?ونشرت السفارة عبر حسابها تنبيه وصفته بأنه هام وعاجل، مشيرة، كما نشرت عدة وصايا إلى الجميع بضرورة عدم التجول في الأماكن المفتوحة، والبقاء في الأماكن المغلقة.

?وشددت السفارة على أهمية ارتداء كمامات الوجه، ومتابعة تعليمات الجهات الماليزية المختصة للحفاظ على سلامتهم.

وأصدرت الملحقية الثقافية للمملكة في ماليزيا عدة تنبيهات للوقاية من تلك الظاهرة التي تشكل خطورة على الصحة، مشيرة إلى أن معدلات تلوث الهواء في كولالمبور وصلت إلى (188)؛ الأمر الذي يعتبر معدلا غير صحي.

?وطالبت الملحقية باتباع إجراءات الوقاية، ومنها: «البقاء في المنازل وإغلاق النوافذ والأبواب وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، والإكثار من شرب السوائل وخاصة الماء، والحرص على تناول الغذاء الصحي المحتوي على فيتامين ( A , C )، بالإضافة إلى استخدام الكمامات الطبية عند الخروج من المنزل، توفير الأدوية الخاصة بأمراض الصدر لمن يعانون أمراضاً مزمنة».