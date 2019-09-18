شاهد.. محمد بن راشد يرقص لهذا السبب

نشرت الصفحة الرسمية للشيخ حمدان بن محمد، ولي عهد دبي، عبر حسابه بموقع "أنستجرام"، مقطع فيديو يظهر فرحة الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خلال متابعته لتقدم فرسان الإمارات في بطولة العالم للشباب الناشئين.

وأظهر الفيديو المتداول عبر صفحات موقع "تويتر" بعنوان: "ناموووس .. فرحتك فرحة وطن"، الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات، ووزير الدفاع وحاكم إمارة دبي، وهو يتمايل فرحًا على فرسه أثناء متابعته بطولة العالم للشباب الناشئين.

في حين علق أحد المتابعين الفيديو قائلًا، "حفظ الله صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وأدام عليه الفرح والسرور".



شاهد الفيديو..



سمو الشيخ #حمدان_بن_محمد ينشر مقطع فيديو في حسابه على "انستغرام"، يظهر فيه صاحب السمو الشيخ #محمد_بن_راشد، خلال حضوره بطولة العالم للشباب والناشئين للقدرة معلقاً عليه "فرحتك فرحة وطن" #بطولة_العالم_للقدرة_للشباب_والناشئين@HHShkMohd@HamdanMohammed #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/tVmw2kdDsw — سالم بن متعرض (@S66) September 18, 2019



