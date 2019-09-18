  • الأربعاء 18 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر08:50 م
بحث متقدم
ريال مدريد وباريس سان جيرمان

بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان

ايهاب جلال

إيهاب جلال يقلب الطاولة ويفوز بقيادة المنتخب

سامح شكري

«رويترز»: إثيوبيا ترفض طلبًا مصريًا قبل مناقشته

أرشيفية

«ابقوا في منازلكم».. بيان رسمي يحذر المواطنين السعوديين

الشيخ محمد بن راشد

شاهد.. محمد بن راشد يرقص لهذا السبب

ترامب

لم يسبق له مثيل.. «بن سلمان» يشكر «ترامب»

خناقة

شاهد.. خناقة دامية بالشوم والسكاكين في الرياض

جانب من المؤتمر

18 طائرة و7 صواريخ.. تفاصيل جديدة في الهجوم على السعودية

المالكي

شاهد.. السعودية تعرض بقايا الصواريخ التي استهدفت أرامكو

أرشيفية

طرح «معهد الأورام» للاستثمار غير صحيح..هذه هي الحقيقة

المقاولون العرب يغلق الباب أمام انتقال نجمه للأهلي

الرياضة

المقاولون العرب يهزم أسوان بثنائية
المقاولون العرب يهزم أسوان بثنائية

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

المقاولون يتعاقد مع النيجيري «إيبونج»

#

«لاسارتي» يعلن قائمة الأهلي لمباراتي المقاولون والزمالك

#

بيراميدز يتعاقد مع صفقة قوية: هداف الدوري

#

هذا هو شرط المقاولون لضم نجم هجومه للأهلى

تويتر

انستجرام

محمد بن راشد

حمدان بن محمد

قطع مسئولو المقاولون العرب الطريق أمام الأهلي لضم نجمه طاهر محمد طاهر بعدما نجح في تجديد عقده إلى جانب الثنائي إبراهيم صلاح وحسن الشامي.

وقال عماد النحاس المدير الفني للفريق فى المؤتمر الصحفى المقام حاليا فى المقاولون العرب، إن ناديه أبرم الصفقات وفقا لاحتياجات الفريق خاصة بعد استعادة ابراهيم عادل من سموحة وضم شكري نجيب من الاسماعيلي بالمجان ، ومجموعة اللاعبين الذين سيكونون إضافة لذئاب الجبل.

يذكر أن المقاولون نجح فى إبرام 9 صفقات هم النيجيرى معروف يوسف لاعب الزمالك الذى انتقل على سبيل الإعارة لمدة موسم، وكوفرى ايبونج مهاجم أهلى بنى غازى الليبى السابق فى صفقة انتقال حر لمدة 4 مواسم ومحمود السيد ومحمد سالم ومحمد عصام وعبد الرحمن فاروق وعبد الله ياسين لاعب باريس سان جيرمان وإبراهيم عادل مدافع سموحة السابق وشكرى نجيب على سبيل الإعارة لمدة موسم من الإسماعيلى.

كان المهندس محمد عادل عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب والمشرف على الكرة ، قال أن النادى لم يقع في خطأ اداري في أزمة رحيل أحمد علي مهاجم ذئاب الجبل السابق وبيراميدز الحالي.وقال عادل فتحى إنه كان يتفاوض مع مهاجمه الدولى مباشرة وكان يرفض التجديد إلا موسم بموسم ، واشترط وضع شرط جزائي في عقده قليل وتم وضعه بناءا على رغبته باعتباره لم يكلف النادي أموال نظير التعاقد معه وهي نغمة يستغلها كل اللاعبين.

وشدد المشرف العام على فريق الكرة بالمقاولون على أن أحمد علي أخطأ في حق المقاولون خاصة أنه أخفى عن النادي توقيعه المسبق لبيراميدز.

وطالب عضو مجلس إدارة المقاولون العرب أن يستمر جدول الدوري في الموسم المقبل بدون مجاملات، مؤكدا أن ناديه كان أكثر نادي تضرر من ذلك في الموسم الماضي.

شدد على أنه تم تأجيل مباراته ضد الأهلي رغم أن الفريقين كان جدولهما خالي من المباريات ولكن لظروف التوازن لصالح أندية أخرى تم تأجيل المباراة إلى ما بعد بطولة أمم إفريقيا.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

رحيل الكارثة.. بولتون العظيم

د. هشام الحمامي

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد

الإعدام الكنسى المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» نشأت الديهي معلقًا على مهاجمي الدولة: "ولاد حرام"
» تعرف على حكم مباراة الأهلي والزمالك
» بث مباشر.. مباراة أتلتيكو مدريد ويوفنتوس
» حالته خطرة.. محاولة ذبح شاب تحرش بفتاة بالقليوبية
» مصاب بمرض غير قابل للشفاء.. القتل الرحيم للاعب شهير
» المقاولون العرب يغلق الباب أمام انتقال نجمه للأهلي
» بالفيديو.. فنانة كويتية تقع فى ورطة لزواجها بمصري
» الأهلي يطرح تذاكر كأس السوبر «أون لاين»
» زميل «صلاح» يغلق حسابه على «تويتر»
» رجل حقيقى أم قائمة المنقولات؟!
» ترامب يعين روبرت أوبراين مستشارًا للأمن القومي

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:22 ص

  • فجر

    04:22

  • شروق

    05:45

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    15:23

  • مغرب

    18:02

  • عشاء

    19:32

من الى
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية
ارشيفية
أرشيفية