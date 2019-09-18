تدريبات تأهيلية لرباعي الأهلي

18 سبتمبر 2019 - 06:40 م

خاض رباعي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سعد سمير ومحمد محمود وعربي بدر ومحمد عبدالمنعم تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق الجماعي مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وخاض الرباعي التدريبات تحت إشراف توماس بينكيل مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني.

وكان الثنائي سعد سمير ومحمد محمود قد شاركا في جزء من تدريبات الفريق البدنية الجماعية قبل أن يستكملا المران تحت إشراف مخطط الأحمال.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك مساء بعد غدٍ الجمعة على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية على كاس السوبر المحلي.