«كين» يقود هجوم توتنهام أمام أولمبياكوس

أمير سعد
أعلن الجهاز الفني لفريق توتنهام بقيادة الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، تشكيل فريقه لمباراة أولمبياكوس اليوناني والمقرر إقامتها مساء اليوم الأربعاء، ضمن مواجهات الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
وجاء تشكيل توتنهام على النحو التالي:
حراسة المرمى: هوجو لوريس
خط الدفاع: بن ديفيز - يان فيرتونجين - دافينسون سانشيز - توبي آلدرفيلد
خط الوسط: هاري وينكس - تانجي ندومبيلي - كريستيان إيركسن
خط الهجوم: لوكاس مورا - هاري كين - ديلي آلي
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