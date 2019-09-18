لم يسبق له مثيل.. «بن سلمان» يشكر «ترامب»

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ترامب
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متابعات - الطيب حسين

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توجه نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، بالشكر إلى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسبب حملة الضغط التي تمارسها ضد إيران، لافتًا إلى أنها تحارب إيران بطريقة لم يسبق لها مثيل.

وأعرب الأمير خالد على حسابه في «تويتر»، اليوم الأربعاء، عن إشادة الحكومة السعودية بـ«موقف الولايات المتحدة المستدام بشأن حماية حلفائها ومصالحها الأساسية في المنطقة ضد الأعمال العدوانية غير المبررة»، لافتا إلى أن ترامب ونائبه، مايك بينس، أكدا اليوم هذا الموقف الذي اتبعه الرؤساء السابقون للولايات المتحدة، بمن فيهم باراك أوباما.

وتابع نائب وزير الدفاع وشقيق ولي العهد السعودي: «إدارة ترامب حاربت عدوان النظام الإيراني والتنظيمات الإرهابية بطريقة غير مسبوقة، ونحن في المملكة العربية السعودية نشكر الرئيس على هذا الموقف، وسنستمر في الوقوف مع الولايات المتحدة في وجه قوى الشر والعدوان الطائش».

ويأتي هذا الكلام على خلفية الهجوم الذي استهدف أواخر الأسبوع الماضي منشأتين لشركة أرامكو السعودية.

وأعلنت السعودية والولايات المتحدة أن الهجوم على أرامكو لم ينفذ من الأراضي اليمنية، بل من إيران على ما يبدو.


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