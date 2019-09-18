» الأهلي يطرح تذاكر كأس السوبر «أون لاين»

18 سبتمبر 2019 - 06:08 م

أكد محمد مرجان المدير التنفيذي الأهلي إن الإدارة تسلمت التذاكر الخاصة بأعضاء وجماهير الأهلي في مباراة السوبر المقرر إقامتها الثامنة مساء الجمعة المقبل فى إستاد الجيش ببرج العرب .

وقال أن اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة خصصت 4500 تذكرة لكل ناد وحددت فئاتها بـ100 جنيه للدرجة الثالثة و300 جنيه للدرجة الأولى ولا توجد فئات أخرى وفقا لما قرره اتحاد الكرة في الاجتماع التنسيقي للمباراة.

وأكد مرجان أنه تقرر طرح التذاكر المخصصة لأعضاء وجماهير الأهلي من خلال النظام الإلكتروني «أون لاين» ابتداء من الساعة السادسة مساء اليوم لتكون التذاكر متاحة أمام الجميع دون تمييز وحتى لا يحدث أي تكدس أمام منافذ البيع اليدوي .

وأشار المدير التنفيذي للأهلي الى أنه كان يتمنى أن يكون عدد التذاكر المخصصة للنادي الاهلي أكبر لتلبية رغبة آلاف الجماهير الراغبة في حضور المباراة لكن هناك ظروف يقدرها الجميع ولابد من التعاون مع كافة عناصر المنظومة لأجل المصلحة العامة .

وقال مرجان أن جماهير الأهلي التي تحمل تذاكر الدرجة الأولى شمال سيخصص لها باب الدخول رقم 3، أما حاملي تذاكر الدرجة الثالثة شمال فسيكون دخولها من الباب رقم “7” مشيرا إلي أنه سيتم فتح أبواب الاستاد من الساعة الثالثة عصرًا علي ان يتم اغلاقها في السابعة مساءًا وفقًا للتعليمات الأمنية.

واعرب المدير التنفيذي للأهلي عن امله في التزام كل فرد بدوره حتى تمر المباراة بصورة طيبة تليق بالكرة المصرية وجماهيريا .

وأكد أنه يثق في التزام جماهير الاهلي ومبادرتها الدائمة بالروح الرياضية ودعمها ومساندتها لفريقها ولاعبيه طوال الـ90 دقيقة.