«كمونة» ينضم لقائمة المرشحين لجهاز المنتخب

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كمونة

انضم سمير كمونة مدافع فريق الكرة الأسبق بالنادى الأهلى، والمدير الفني الحالى لنادى المنيا، لقائمة المرشحين للعمل داخل الجهاز الفني للمنتخب المصرى، المزمع تشكيله والاعلان عنه خلال الايام المقبلة.

مصدر داخل اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة  أكد أن كمونة يمتلك تاريخ كبير كلاعب يؤهله لتقلد منصب داخل الجهاز الفني، علاوة على الخبرات التدريبية التي اكتسبها في تجاربه الفنية عقب الاعتزال.

وبدا كمونة حياته لاعبًا بناشئين المقاولون العرب، ثم انتقل الي الأهلى، ومنه الي كايزر سلاوترن الالمانى ثندم بورصا سبور التركي، والاتفاق السعودي والمحرق البحريني والاتحاد والمصرى وبتروجت، وبدأ مسيرته التدريبية بتولى ناشئين الاهلى ثم مدرب هام مع بتروجت والنصر الليبي، ونائب لرئيس قطاع الناشئين بطلائع الجيش، ثم مديرًا فنيًا للرجاء وغزل المحلة.


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