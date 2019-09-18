24 لاعبًا في قائمة سموحة لمواجهة الأهلي

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أعلن الجهاز الفني لفريق سموحة بقيادة حسام حسن، قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة الأهلي في افتتاح بطولة الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها يوم الأثنين المقبل.

وسينتظم فريق سموحة في معسكر مغلق بأحد الفنادق غرب الاسكندرية استعداداً للمباراة التي ستقام في تمام الخامسة والنصف مساءاً على ملعب "برج العرب".

وشهدت القائمة غياب كلاً إبراهيم عبد القوي ومحمد نادي وأحمد فؤاد للإصابة، فيما يخضع كل من محمود معاذ وهيثم نادي ويوسف علاء ومحمد فهمي وسيف فاروق جعفر والسيد فريد للتأهيل تحت إشراف الجهاز الطبي.

وجاءت قائمة سموحة كالتالي:- الهانى سليمان،عمر صلاح، حسين تيمور، رجب نبيل ، أحمد جمال ، محمود عزت ، كريم يحيى ،فارس مجاهد، أحمد ابو الفتوح ، محمد الترهونى ، شريف رضا ، يوسف ديوب ، أحمد حمص ، ايدى ايمومو ، محمد حليمو ، اسلام الفار ، ناصر ماهر ، أحمد مكى ، اسلام جمال ، فوزى الحناوى ، محمد جمال ، حسام حسن ، رونالد وانجا ، محمد كوفى.

 



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